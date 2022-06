Deel 1: United World, hoofdaandeelhouder van Beerschot, praat voor het eerst met Belgische pers: "Degradatie is forse tegenslag, maar geen ramp"

In februari 2018 streek investeringsmaatschappij United World neer op het Kiel. Ruim vier jaar later sprak Abdullah Alghamdi, CEO van United World, voor het eerst met de Belgische pers. Wij waren erbij in Parma, waar United World haar partnership met Errea voorstelde.

Meneer Alghamdi, meer dan vier jaar na jullie komst bij Beerschot praat u voor het eerst met de media. Een bewuste keuze?

"Het is onze strategie om de lokale mensen de club te laten leiden. Een logisch gevolg daarvan is dat zij ook de gezichten en aanspreekpunten van de club zijn. Zij weten exact wat er leeft en kennen de cultuur van de club als geen ander. Het is aan de coach, Frédéric (Van den Steen, CEO red.) en de voorzitter om met de media te praten."

Twee jaar geleden konden jullie promoveren naar de Jupiler Pro League. Vorig seizoen liep het echter helemaal mis, met een degradatie tot gevolg. Hoe hard kwam dit aan bij de mensen van United World?

"Wat vorig seizoen betreft... het heeft geen zin om mensen met de vinger te gaan wijzen. Zo denk ik ook dat corona en het spelen achter gesloten deuren Beerschot punten heeft gekost. Veel belangrijker is dat we in Beerschot gaan terugvechten na de degradatie. Daarvoor moeten we het geweer van schouder veranderen en het team herbouwen."

Hoe zwaar zijn de financiële gevolgen voor Beerschot?

"Ik kan de fans garanderen dat deze club niet zal instorten! Ik zag de voorbije jaren heel wat clubs die niet in staat zijn om terug te vechten na een degradatie, mede door financieel wanbeleid. Zoiets mag en zal ons niet overkomen."

Jullie bezitten 75% van de aandelen van Beerschot. Hoe gingen de aandeelhouders om met de degradatie van Beerschot?

"Kijk, we zijn een commitment aangegaan. We hebben de voorbije jaren al veel, zelfs heel veel geïnvesteerd. Het bedrag? Laat ons zeggen dat het zeker meer dan twintig miljoen euro is. Maar dat is normaal. We willen deze club absoluut naar een hoger niveau tillen. Zoiets kan niet zonder investeringen in infrastructuur en dergelijke. De degradatie op zich is uiteraard een fikse tegenslag, maar geen ramp vanuit ons oogpunt."

Heel wat fans stellen het transferbeleid van vorig seizoen aan de kaak. Kan United World begrip opbrengen daarvoor?

"Het verleden is het verleden... Wat belangrijker is, is dat we recent een nieuwe structuur en beleid hebben uitgestippeld. In de huidige manier van werken is er nog steeds erg nauw contact tussen de mensen van de club en United World. Ook wat betreft recruitment trouwens. Alle transfers zijn nu groepsbeslissingen, die vanuit de clubs én United World goedgekeurd worden. Dit is meer efficiënt en we zijn ervan overtuigd dat dit de juiste manier van werken is."

Vooral Jan Van Winckel kreeg door heel wat fans de zwarte piet toebedeeld. In de nieuwe structuur zien we hem ook niet meer terug in het organigram van Beerschot. Wat is zijn nieuwe rol?

"Jan is bestuurslid van United World en van Beerschot. Hij wordt nog steeds nauw betrokken bij het maken van beslissingen en uitzetten van een strategie. Het grote verschil is dat hij geen rol meer heeft in het operationele luik van Beerschot. Ik wil wel benadrukken dat het mede dankzij Jan is dat we in 2020 konden promoveren. Ik begrijp alle kritiek aan zijn adres niet goed."

Een van de verwijten was dat hij te weing aanwezig zou zijn op de club. Daar hebben jullie blijkbaar wel lessen uit getrokken: met Frédéric Van den Steen hebben jullie iemand die haast woont in het stadion.

"De mensen die het beleid uitstippelen bij Beerschot, zijn aanwezig op de club. Frédéric Van den Steen heeft daar als CEO een grote verantwoordelijkheid. Wees gerust, hij moet heus niet komen aankloppen bij United World voor elke beslissing die hij wil nemen. Uiteraard staan wij in nauw contact met elkaar, maar Frédéric, Francis Vrancken en Philippe Verellen hebben de leiding over de club."