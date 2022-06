Heeft Mané nu echt definitief de deur achter zich dichtgedaan bij Liverpool? "Hij zal dinsdag in Duitsland zijn om medische testen te doen en een contract te tekenen"

Er is al een tijdje geflirt tussen Bayern München en Sadio Mané. Het wordt met de dag duidelijker dat de Senegalees echt zin heeft in een avontuur in de Bundesliga. Fabrizio Romano tweette vandaag het volgende: "Sadio Mané zal dinsdag in Duitsland zijn om medische testen af te leggen en een contract van drie jaar te tekenen bij Bayern München. Het eerste deel van het papierwerk is al afgerond door Liverpool".

Bayern moet ook relatief weinig betalen aan Liverpool voor de sterspeler. Er is een akkoord gevonden tussen bij de clubs van 32 miljoen euro sowieso. Als Mané voldoende speelt komt daar nog eens zes miljoen aan bonussen bovenop.

Sadio Mané will be in Germany on Tuesday in order to undergo medical tests and sign his three-year contract as new Bayern player. First part of paperworks already completed with Liverpool. 🔴🛩 #FCBayern



€32m fee guaranteed. €6m add-ons are easy as linked to appearances. pic.twitter.com/N0iAca1vOy