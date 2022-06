Ariel Jacobs spreekt zich uit over de transfer van Romelu Lukaku: "Ik heb de indruk dat Inter de enige mogelijke oplossing voor hem is"

Ariël Jacobs kent Romelu Lukaku nog van hun periode bij Anderlecht. Hij spreekt zich uit over de mogelijke terugkeer naar Inter van zijn voormalige spits.

Dat Romelu Lukaku mogelijk naar Inter Milan verhuist kan u HIER lezen. Zijn voormalige trainer, Ariel Jacobs spreekt zich uit over de transfer van Lukaku. “Romelu zal bij Inter weer van 0 moeten beginnen. Hij moet bewijzen dat hij terug is", zegt Jacobs tegenover Het Nieuwsblad. "Allereerst is het dus belangrijk om de relatie met de fans terug te winnen en een spits kan dat slechts op één manier doen: doelpunten maken. Als Romelu terugkomt en in elke wedstrijd scoort, wordt alles makkelijker. Maar het is een grote uitdaging voor hem: hij moet zichzelf bewijzen, zowel op trainingen als tijdens wedstrijden”, analyseert Jacobs.

“De fans zullen veel van hem verwachten dus het ligt allemaal in zijn handen. “Romelu moet zich geliefd voelen en bij geen enkel ander team heeft hij zo’n gevoel gehad dat hij bij Inter had. Al komt hij volgens mij ook terug omdat ik denk dat hij geen andere kansen heeft. Met alles wat Chelsea aan hem heeft uitgegeven en het hoge salaris dat hij verdient, is hij zich ervan bewust dat de kansen om te verhuizen gering zijn. Ik heb de indruk dat Inter de enige mogelijke oplossing voor hem is, temeer na een teleurstellend jaar”, aldus Jacobs.

Lukaku maakte vorig zomer de overstap van Inter naar Chelsea voor 113 miljoen euro. Hij tekende een contract tot medio. 2026, maar een succesverhaal werd het niet. Lukaku kreeg veel kritiek van de fans en de Engelse media. In de Premier League kwam hij maar tot 8 doelpunten in 26 wedstrijden.