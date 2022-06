'Raheem Sterling gelinkt aan transferdossier van Romelu Lukaku'

Raheem Sterling wordt al eventjes genoemd bij zowel Real als Atletico Madrid, maar zou nu toch in eigen land blijven.

Alle wegen om Raheem Sterling naar Chelsea te halen liggen volgens The Mirror open. Dat komt nadat er een akkoord nabij is in het dossier van Romelu Lukaku.

De Britse krant schrijft dat de onderhandelingen over de transfer van Big Rom volgende week helemaal in orde komen, met een videocall op maandag.

Daarna willen de Blues zich richten op de komst van Sterling van Manchester City. Ook Kalidou Koulibaly van Napoli wordt gelinkt aan Chelsea. Met de deal van Sterling zou om en bij de 40 miljoen euro gemoeid zijn, zo schrijft london.football.