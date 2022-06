Arsenal gaat de strijd aan met FC Barcelona voor Raphinha van Leeds United

Arsenal gaat volop de strijd aan om de handtekening van Raphinha. Mogelijk gaat FC Barcelona zo achter het net vissen.

Volgens The Times brengen The Gunners spoedig een bod uit op de Braziliaanse international. Raphinha was de afgelopen seizoenen de grote smaakmaker bij Leeds United en groeide uit tot Braziliaans international. Hij heeft de voorkeur voor een transfer naar FC Barcelona, waarmee hij al een persoonlijk akkoord bereikte. Maar de Catalanen hikken voorlopig tegen de vraagprijs van 55 miljoen euro aan, zo werd afgelopen weekeinde al duidelijk.

Ook Premier League-clubs Tottenham Hotspur en Chelsea tonen interesse in Raphinha, maar Arsenal wordt nu concreet, stelt The Times. Zaakwaarnemer Deco zat al om tafel met Edu, de technisch directeur van Arsenal.