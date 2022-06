'Huur van Romelu Lukaku zo goed als rond'

Al enkele maanden is er al openlijk geflirt tussen Romelu Lukaku en Inter Milaan. Lukaku zou graag willen terugkeren naar zijn ex-club.

Volgens Ben Jacobs is zijn transfer zo goed als rond. Er zou een akkoord zijn tussen Inter en Chelsea. Inter zal Lukaku huren en daarvoor 10 miljoen betalen. Al komen daar nog extra's bij. Ook zegt Jacobs dat bronnen binnen beide clubs zeggen dat het nog een kwestie van tijd is tot de deal helemaal rond is.

Romelu Lukaku will get his move back to Inter. Inter will pay a loan fee of €10 million plus add ons. Chelsea pushed for a player-swap but Inter refused to include Skriniar, Dumfries or Bastoni. Martinez was never a realistic possibility or open to the move.