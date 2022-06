Weinig mogelijkheden voor Michel Vlap: "De kans lijkt mij klein"

Michel Vlap kwam niet voor in de plannen van Vincent Kompany. Zijn toekomst is op dit moment bijzonder onzeker.

Vlap moest onder Kompany niks verwachten. Het zorgde ervoor dat hij uitgeleend werd aan Arminia Bielefeld en FC Twente. Vlap heeft nog een contract tot juni 2024 op het Lotto Park.

De Nederlandse ploeg wil hem volgend seizoen graag aan boord houden, maar wellicht gaat Anderlecht niet mee in dat verhaal. Paarswit hoopt hem van de hand te doen.

“Vlap moet terug naar Anderlecht. De trainer gaat weg en er komt een nieuwe trainer, dus gaan ze eerst kijken of die kans maakt om te spelen. Daar kun je dan op wachten, maar of we tijd hebben is een tweede”, zegt technisch directeur Jan Streuer aan 1Twente Enschede.

“Hij wil hier heel graag spelen en wij willen hem graag houden, maar we kunnen niet bij voorbaat zeggen: we wachten tot midden augustus. Je moet alle mogelijkheden openhouden, maar de kans lijkt mij klein.”

Voor Vlap is het dus hopen dat Felice Mazzu snel zegt dat hij hem niet nodig heeft, zodat de Nederlander terug bij Twente aan de slag kan. Of Vlap moet bij Mazzu wel in de gratie vallen...