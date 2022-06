Christophe Galtier goed op weg om de nieuwe trainer van PSG te worden

Christophe Galtier zal de opvolger van Mauricio Pochettino worden bij Paris Saint-Germain. De landskampioen van Frankrijk is volgens L'Équipe dichtbij een akkoord met OGC Nice.

Galtier werd in 2021 verrassend landskampioen met Lille OSC, vertrok vervolgens naar Nice en staat dus op het punt om de Côte d'Azur al weer te verlaten. Zijn contract loopt nog twee jaar door, maar PSG zal de verbintenis voor tien miljoen euro afkopen.

Ondertussen lopen de gesprekken met Pochettino over contractontbinding: L'Équipe verwacht voor het einde van het weekend al een doorbraak. Het ontslaan van de Argentijn en diens assistenten moet nog eens vijftien miljoen euro kosten. Pochettino stapte begin 2021 in en hielp PSG in de voorbije anderhalf jaar aan een landstitel, een beker en een Super Cup.