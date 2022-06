OFFICIEEL: De Belgische voetbalbond heeft een nieuwe voorzitter

De Belgische heeft een nieuwe voorzitter. Paul Van den Bulck volgt Robert Huygens op als president van de KBVB.

Al was de stemming vanavond een formaliteit. Paul Van den Bulck was de enige kandidaat. De advocaat met Congolese roots wou eigenlijk de fakkel vorig jaar al overnemen van Mehdi Bayat, maar hij voldeed op dat moment - een voorzitter moet minstens een jaar werkzaam zijn bij de KBVB - nog niet aan de voorwaarden.

Van den Bulck volgt tussenpaus Robert Huygens op. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Belgische voetballand een onafhankelijke voetbalbond. Anders dan zijn voorgangers heeft de advocaat géén voorgeschiedenis in het spelletje. En dat kan eigenlijk alleen maar in zijn voordeel pleiten...