Oude bekende keert terug bij Jong Genk

Hans Visser keert terug naar Genk. Hij wordt er assistent-trainer van de beloften.

Bij Genk verwelkomen ze een oude bekende. Hans Visser was assistent-trainer bij de club van 2008 tot en met 2015. Hij was onder meer assistent van Mario Been, Frank Vercauteren, Alex McLeish en Hein Vanhaezebrouck.

De club maakte vandaag bekend dat Visser terugkeert. Hij wordt assistent-trainer van Jong Genk, de beloften. Zij spelen komend seizoen in 1B. "Ik kan niet wachten om met de jonge talenten van Jong Genk aan de slag te kunnen gaan", zegt hij.

In de tussenperiode was Visser assistent bij Samara (onder Vercauteren), Roda JC, OHL en NAC Breda die hij nu verlaat.