Eindelijk witte rook: Origi wil zich opwerpen tot onbetwiste titularis en aankondiging zal niet lang op zich laten wachten

Divock Origi verhuist dan toch naar AC Milan, zoals steeds de bedoeling was. De 27-jarige spits zal bij de Italiaanse landskampioen een contract voor vier jaar tekenen en 3,5 miljoen bruto gaan verdienen.r

De transfer van Origi naar de club van Alexis Saelemaekers zit al een hele tijd in de pijplijn, maar kan nu ook officieel afgerond worden. Het was wachten tot alle papieren van de overname door de Amerikaanse investeringsgroep RedBird Capital Partners in orde waren. Door die overname liep de deal wat vertraging op, maar Origi heeft intussen een persoonlijk akkoord en een aankondiging kan niet lang meer op zich laten wachten.

Origi speelde acht jaar voor Liverpool, waar hij veelal een reserverol kreeg toebedeeld, maar zich toch onsterfelijk maakte met belangrijke goals. Villarreal en verschillende andere clubs probeerden hem ook binnen te halen, maar AC Milan droeg altijd zijn voorkeur weg.