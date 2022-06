Engelse legende houdt het voor bekeken: Rooney dient ontslag in bij Derby County

Terwijl andere Engelse legendes zoals Lampard en Gerrard al mochten proeven van de Premier League, zat Wayne Rooney in de Championship te knokken met Derby County.

Wayne Rooney beëindigde zijn carrière als speler bij Derby County nadat hij er vanaf januari 2019 een jaar lang speler/trainer was geweest. Rooney volgde Philip Cocu op, die Frank Lampard als voorganger had.

Afgelopen seizoen lukte het Rooney niet om het behoud te verzekeren met The Rams. Niet onlogisch want Derby begon met -21 aan het seizoen wegens inbreuken op tal van (financiële regels). Tot op heden staat de club zelfs nog altijd te koop. De voormalige speler van onder meer Manchester United zal de club echter niet gaan leidin in de League One want hij diende vrijdagnamiddag zijn ontslag in bij het bestuur.

"Mijn tijd bij de club was een rollercoaster van emoties maar ik heb er ook van genoten. Nu moet de club geleid worden door iemand met frisse energie. Derby is een geweldige club met een geweldige geschiedenis en fans. Ik wens ze het allerbeste toe voor de toekomst", klinkt het.

Wat de volgende functie zal zijn voor de aanvaller is nog niet bekend. Mogelijk wacht hij tot er een postje vrijkomt in de Premier League.