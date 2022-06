Neymar heeft er genoeg van en post video op zijn sociale media: "Hallo fake news!"

Er gaat geen dag voorbij of er is wel ergens een nieuwsbericht over de Braziliaan Neymar te vinden. Naar Juventus? Naar Barcelona? Een nieuw contract bij PSG? De aanvaller begint het er duidelijk zelf de zenuwen van te krijgen.

Op vakantie nam hij een korte video op met een duidelijke boodschap: "Hallo fake news! Hier ben ik!", liet hij weten op Instagram. "Veel zon, vrede en liefde!" Daarmee wil hij duidelijk laten weten dat hij niet bezig is met een transfer. Meer nog, volgens het laatste gerucht zou Neymar na 1 juli automatisch zijn contract bij PSG verlengen tot 2027, weet l'Equipe. Dat zou zo gestipuleerd staan in het contract dat hij in 2021 tekende. Neymar ✌️ pic.twitter.com/hB2E8uIryl — 📽 (@PSGCvideo) June 23, 2022