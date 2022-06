OFFICIEEL: Goalgetter 1B maakt overstap naar Belgische topclub maar zal in 1B blijven voetballen

Enkele uren nadat u het hier al kon lezen, is het nu ook officieel: Lennart Mertens trekt van Deinze naar Club Brugge.

Mertens speelde 8 jaar voor KMSK Deinze en profileerde zich de voorbije twee seizoenen als een echte goalgetter. Zo was hij goed voor 23 doelpunten in 2 seizoenen en kroonde hij zich vorig jaar bijna tot topschutter in 1B.

"De club heeft er zware onderhandelingen opzitten en we deden een maximale inspanning om hem te houden", klinkt het op de website van KMSK Deinze. Maar toch besloot de spits om het geluk te beproeven bij Club Brugge.

Maar daar zal hij niet in de A-kern worden opgenomen want Mertens werd voorgesteld als speler van Club NXT. De youngsters van Club Brugge komen vanaf komend seizoen uit in... 1B.