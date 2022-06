Voormalig jeugdproduct van Anderlecht gaat aan de slag in de Eredivisie

Na een opleiding als jeugdproduct bij RSC Anderlecht wenkt nu de Nederlandse Eredivisie voor één vna de voormalige talenten van paars-wit.

Jason Lokilo heeft nog een jaar contract bij het Poolse Gornik Leczna, maar gaat volgens onze informatie in de Eredivisie voetballen bij Sparta Rotterdam. De Brusselaar doorliep de jeugdreeksen bij Anderlecht van 2006 tot en met 2014 en ging vervolgens bij de jeugdploegen van Crystal Palace voetballen. Nadien volgden uitleenbeurten aan FC Lorient en Doncaster.

Nadat zijn contract bij de Eagles afliep,maakte Lokilo definitief de overstap naar Doncaster. Een jaar later liet de club uit de League One hem alweer transfervrij gaan. In september van vorig jaar tekende de inmiddels de 23-jarige speler dan voor twee seizoenen bij het Poolse Gornik Leczna.

Vroegtijdig vertrek in Polen

Ook al heeft hij daar een contract met zelfs een optie voor een derde seizoen, staat Lokilo op het punt te vertrekken bij de ploeg die veertiende eindigde in de Poolse eerste klasse. De flankspeler speelde over alle competities heen 29 matchen voor Gornik Leczna en kreeg doelpunten en zes assists achter zijn naam.