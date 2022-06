'Coronavirus houdt lelijk huis bij Cercle Brugge: resem spelers en staflid zijn ziek'

Het coronavirus is weer aan een opmars bezig, zeker in sportkringen. Ook bij Cercle Brugge hebben ze er opnieuw volop mee te maken.

Voornamelijk in het wielrennen lopen een pak atleten opnieuw een besmetting op, maar ook bij voetbalclub Cercle Brugge is dat het geval. Het Laatste Nieuws meldt dat het coronavirus lelijk huis houdt in de kleedkamer van de Vereniging. Liefst zeven spelers zijn ziek.

En dat net op een moment dat de interessante oefenmatch tegen Monaco op het programma staat. Die wordt vandaag om 10u gespeeld op La Turbie. Weliswaar zonder Somers, Decostere, Kanouté en Kehrer. Ook testers Larade, Bakali en Baranik haken af.

Al deze spelers zijn thuisgebleven en reisden niet af naar Monaco. Ook T2 Jimmy De Wulf heeft de trip niet gemaakt. Ook bij hem zouden gezondheidsredenen aan de basis liggen.