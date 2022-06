Lukaku krijgt lof bij terugkeer naar Inter van concurrent: "Doet het niveau in de Serie A opnieuw stijgen"

Lukaku krijgt kritiek over zich heen, maar ook veel lof na zijn terugkeer naar Inter Milaan.

De supporters van Inter Milaan zijn niet allemaal even happy met de transfer van Romelu Lukaku. Ze willen hem niet meteen als koning ontvangen omdat ze zich vorig jaar verraden voelden door de Belgische topspits. "Hij zal respect moeten afdwingen met nederigheid en zweet", zette de harde kern van Inter op sociale media.

Van Ciro Immobile krijgt Big Rom veel respect. "Nu Lukaku opnieuw in Italië speelt is het niveau van de Serie A terug gestegen", vertelde de Italiaanse spits. De 32-jarige spits van Lazio Roma maakte afgelopen seizoen nog 27 goals in de Serie A.