Paniek in Manchester? Nieuwe Chelsea-eigenaar heeft onderhoud met makelaar van Ronaldo voor mogelijke overstap

Cristiano Ronaldo bleef bij Manchester United, toch?

De zaak leek enkele dagen geleden gesloten te zijn. De Portugese superster zou bij Manchester United blijven aangezien het toch de club is waar hij als jonge speler doorbrak (na Sporting). Maar volgens het laatste nieuws van The Athletic kan er toch nog een kink in de kabel komen.

Journalist David Ornstein, een Twittergoeroe zoals Fabrizio Romano, heeft namelijk bekendgemaakt dat de nieuwe Chelsea-eigenaar dd Boehly samen heeft gezeten met Ronaldo's makelaar Jorge Mendes. Ze bespraken of eer een mogelijke transfer in zat deze zomer. Het is voorlopig nog onzeker of de deal er zal komen maar het is wel zeker dat CR7 zijn twijfels heeft. Na zijn komst vorig jaar leek het allemaal rozengeur en maneschrijn te zijn voor United maar de realiteit was toch wat anders met een 6e plek in de Premier League.

© photonews

Chelsea-eigenaar Todd Boehly