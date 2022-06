🎥 Cercle Brugge tevreden na oefenmatch tegen Monaco

Cercle Brugge speelde eerder op de dag tegen Monaco in een oefenwedstrijd. Achteraf waren er alleen maar positieve reacties van coach en spelers.

Eerder op de dag speelden Monaco en Cercle Brugge tegen elkaar. Monaco won met 1-0. Ondanks dat was iedereen bij Cercle Brugge positief.

"We hebben een goede wedstrijd gespeeld die competitief was in beide helften", zie trainer Dominik Thalhammer achteraf. "We hebben goede periodes gehad qua pressing, balrecuperatie en de omschakeling. Ook ben ik tevreden met het resultaat." Hannes Van der Bruggen vulde aan: "Alle elementen waren aanwezig voor een goede match. Het was vooral de bedoeling om onze principes in te slijpen en daarop verder in te zetten."