Divock Origi is nog wat meer een legende van Liverpool geworden, fans zetten hem op 1

Ter gelegenheid van het 130-jarig jubileum van de club heeft Liverpool de 130 mooiste goals uit haar geschiedenis geselecteerd. De goals worden geselecteerd op basis van de kwaliteit, het belang, de iconische status en de blijvende erfenis. Divock Origi eindigde bovenaan met zijn tweede doelpunt tegen Barça. Trent Alexander-Arnold nam een snelle hoekschop en Origi rondde mooi af. Het rondde de comeback van zijn team af.

Steven Gerrard, de legendarische aanvoerder van de Reds, staat op de volgende twee treden van het podium met zijn superkrachtige aanval in de FA Cup-finale van 2006 en zijn fantastische kopbal in de Champions League-finale van 2005.

