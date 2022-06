Kritiek op drukke kalender? UEFA-baas reageert: "Arbeiders in een fabriek, die mogen klagen"

De propvolle kalender met onder meer nog vier Nations League-wedstrijden na het reguliere seizoen zorgde voor veel kritiek. UEFA-baas Aleksander Ceferin reageerde daar intussen op in La Gazzetta dello Sport.

Noël le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF), en Liverpool-coach Jürgen Klopp lieten zich kritisch uit over de kalender van vorig seizoen. Ceferin reageerde daar nu op.

“Het is makkelijk om altijd de UEFA en de FIFA aan te vallen,” zegt de 54-jarige Sloveen. “Eigenlijk is het simpel. Als je minder speelt, gaan de lonen omlaag. Arbeiders die voor 1.000 euro per maand in fabriek werken: zij hebben het recht om te klagen.”