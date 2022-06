Officieel: Arsenal haalt spits Manchester City dan toch binnen

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook echt officieel: Gabriel Jesus trekt de deur bij Manchester City definitief achter zich dicht. Hij tekent een vijfjarig contract bij de Londense club Arsenal.

Ooit betaalde City 32 miljoen euro voor de spits. Arsenal betaalt nu meer dan 50 miljoen euro om de 25-jarige Braziliaan los te weken bij Manchester City. Het nieuws wordt gemeld door transfergoeroe Fabrizio Romano.

Gabriel Jesus to Arsenal, here we go! Personal terms fully agreed with his agent Marcelo Pettinati and his two partners. Gabriel signs until 2027, it’s 100% done. 🚨⚪️🔴 #AFC



Arsenal already agreed £45m fee with Man City as revealed on Friday.



Edu & Arteta, key for the deal. pic.twitter.com/06dTVNNLmM