STVV-coach Hollerbach roept om versterking: "Ik hoop niet op één, maar op twee nieuwe spitsen"

STVV nam zaterdag de maat van Anderlecht op Neerpede. Ze wonnen met 0-1 na een own goal van Lapage. Bernd Hollerbach was tevreden over de scherpte van zijn spelers, maar ziet ook dat er dringend nog iets bij moet.

Hollerbach heeft maar twee overgebleven spitsen met Hayashi en aanwinst Kaya, die fysiek nog niet in orde is. “Van onze ploeg van vorig seizoen schiet er nog maar één spits over”, vatte Hollerbach het probleem samen. “We verloren flink wat kwaliteit, dus hoop ik dat er niet één, maar twee spitsen bijkomen die een onmiddellijke impact kunnen hebben." Woensdag vertrekt STVV op oefenstage naar Oostenrijk en tegen dan hoopt Hollerbach al op vers bloed. "Gezien de huidige markttoestand wordt dat niet eenvoudig. Toch hoop ik dat ik op het oefenkamp met meer opties kan werken dan nu het geval is.”