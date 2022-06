La Gazzetta dello Sport: 'Italiaans kampioen toont interesse in Rode Duivel'

Arthur Theate (22) kan terugblikken op een sterk eerste seizoen bij Bologna. In die mate zelfs dat de naam van de Rode Duivel staat genoteerd in de boekjes van heel wat grote clubs.

Zo is AC Milan op zoek naar versterking in het defensieve compartiment. Sven Botman was daarbij het plan A van Milan, maar de Nederlander verkaste dinsdag officieel naar Newcastle United.

De Italiaanse landskampioen zet zijn zoektocht onverminderd verder, weet La Gazzetta dello Sport. Bovenaan het lijstje van de Rossoneri staan nu de namen van Malick Thiaw (Schalke 04), Francesco Acerbi (Lazio) en Arthur Theate.

Al is het maar de vraag of Bologna bereid is om de Rode Duivel -die incontournable is in het team van Sinisa Mihajlovic- zonder slag of stoot te laten vertrekken. Bologna betaalde vorig seizoen zes euro om Theate weg te plukken bij KV Oostende. De linksbenige verdediger ligt nog drie seizoen onder contract in Emilia-Romagna. Transfermarkt schat de marktwaarde van de drievoudige international intussen al op 15 miljoen.