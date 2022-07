Francis Vrancken wordt dan toch vrijgesproken na kritiek op link tussen scheidsrechter en rivaal Antwerp

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft Beerschot-voorzitter Francis Vrancken vrijgesproken na zijn uitlatingen over rivaal Antwerp en de mogelijke dubieuze link met een scheidsrechter.

Vrancken komt beter weg dan Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal oordeelde dat bepaalde uitspraken van Vanhaezebrouck niet vielen onder de vrijheid van meningsuiting maar bij Vrancken ligt het toch anders.

De voorzitter van degradant Beerschot stelde zich in Het Nieuwsblad vragen bij de link tussen scheidsrechter Nathan Verboomen en Antwerp. Zo zijn er nauwe banden tussen het bedrijf waarvoor Verboomen werkt en de grote stadsrivaal van Beerschot: "Het zorgt voor een zweem van partijdigheid", klonk het toen. Het disciplinair comité had Vrancken vrijgesproken van vervolging maar het bondsparket ging in beroep.

De Raad spreekt Vrancken nu ook in beroep omdat ze volgens hen "steunden op een objectief feit waar effectief vragen over gesteld konden worden en Vrancken geen definitief standpunt over de belangenvermening had ingenomen", besluit De Raad.