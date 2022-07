Tottenham haalt nieuwe spits binnen

Richarlison is de nieuwe spits van Tottenham. Hij komt over van Everton en tekent een contract voor 5 seizoenen.

Afgelopen 4 seizoenen speelde Richarlison voor Everton. De Braziliaanse spits scoorde in 135 wedstrijden in de Premier League 43 goals. De 1e 2 seizoenen was hij topscorer voor Everton over alle competities heen.

Na 4 seizoenen koopt Tottenham Richarlison van Everton. Welk bedrag er betaald is, hebben beide clubs nog niet laten weten. Richarlison tekende een contract voor 5 jaar.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.



Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022

Voor Everton speelde Richarlison een seizoen voor Watford. Daarvoor speelde hij in zijn thuisland bij Fluminense en America-MG.