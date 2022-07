Wegen Marseille en Sampaoli scheiden omdat trainer niet blij is met aanwervingsproces

Jorge Sampaoli is niet langer de trainer van Olympique Marseille. De 62-jarige coach had binnen de club zelf zijn onvrede kenbaar gemaakt met de transferpolitiek van de club.

Marseille wil een rol van betekenis spelen in de Champions League, maar voorlopig zijn er met Samuel Gigot en de jonge Isaak Touré nog maar twee versterkingen bijgekomen. Volgens l'Equipe was Sampaoli daar niet blij mee en annuleerde hij een meeting met sportief directeur Pablo Longoria.

Marseille was lang in de running om Axel Witsel binnen te halen, maar die koos uiteindelijk voor Atlético Madrid. Sampaoli was niet tevreden met het gebrek aan daadkracht en liet weten dat hij wou vertrekken. De twee partijen zouden er intussen in onderling overleg uitgekomen zijn.