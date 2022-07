Grote jongen, grote honger? Lukaku verorbert in zijn favoriete Milanese restaurant steak van 1,3 kilo

Romelu Lukaku keert terug naar Milaan en zijn leven van een jaar geleden. Hij kan er weer genieten van de discretie van zijn luxe-appartement en een steak van 1,3 kilo gaan verorberen.

Grote jongen, grote honger dus... Het lievelingsrestaurant van Big Rom in Milaan is La Griglia di Verrona, waar hij één keer per week gaat eten. “Wij behandelen Lukaku hier zoals elke klant. Met wie hij komt eten, kan ik natuurlijk niet zeggen. Beroepsgeheim. Ik mag je wel zijn favoriete gerecht verklappen. Hij bestelt graag een Tomahawk, een stevig stukje vlees", verklapte patron Toni Melillo aan Het Nieuwsblad.

Een 'stukje' vlees van 1,3 kilo aan het bot. Het kost zo'n 120 euro per kilo en normaal wordt dat met twee gegeten, maar Romelu verorbert het alleen.