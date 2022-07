Kopenhagen wint met 0-7 bij Feyenoord, maar kan niet lachen met gang van zaken: "Voor ons is de zaak nog niét voorbij"

FC Kopenhagen won afgelopen weekend met zware 0-7-cijfers van Feyenoord. Toch kon de Deense topclub allerminst lachen na de wedstrijd.

Jess Thorup zag zijn troepen de vloer aanvegen met een héél jeugdig Feyenoord. Het scorebord gaf na afloop 0-7 aan. Leuk tussendoortje, denken we dan? Niet voor de Deense topclub. FC Kopenhagen had immers een echte test verwacht.

“De uitkomst van de oefenwedstrijd in Rotterdam is verre van wat hetgeen we verwacht hadden”, komen de Denen zelfs met een persbericht. “De wedstrijd is afgelopen, maar voor ons is de zaak nog niet voorbij. Feyenoord is enkele verplichtingen niét nagekomen.”