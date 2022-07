OFFICIEEL: Manchester City heeft Engels international beet voor 50 miljoen

Geld moet rollen. Manchester City had nog maar net 50 miljoen van Arsenal gekregen voor Gabriel Jesus of ze hebben het integrale bedrag alweer opgemaakt aan een verdedigende middenvelder.

Het stond in de sterren geschreven dat Kalvin Phillips de nieuwe transfer van de Citizens zou worden. De 26-jarige verdedigende middenvelder komt over van Leeds United en tekende voor zes seizoenen.

Bij City moet hij de opvolger worden van Fernandinho, die intussen terugkeerde naar zijn thuisland Brazilië. Phillips maakte in 2020 zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg en speelde intussen al 23 wedstrijden voor The Three Lions.