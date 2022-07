Club Brugge verliest beloftevolle aanvaller, maar passeert wél langs de kassa: 'Franse subtopper legt miljoenen op tafel voor Openda'

Loïs Openda staat heel dichtbij de uitgang bij Club Brugge. De aanvaller vertoeft niet met de rest van de blauw-zwarte selectie op oefenkamp. Ondertussen weten we waar hij wél is.

Club Brugge deed de voorbije dagen nog pogingen om Loïs Openda te overtuigen, maar de drievoudig Rode Duivel had al eerder beslist dat zijn toekomst niet in het Jan Breydelstadion ligt. Aan interesse was er alleszins geen gebrek.

Het Nieuwblad weet dat Openda en RC Lens in de laatste fase van de onderhandelingen zitten. Ook Vitesse FC - hij was er vorig seizoen goed voor 24 doelpunten - was concreet, maar de aanvaller is simpelweg onhaalbaar voor de Nederlanders.

Ruim zeven miljoen euro

Openda heeft nog een contract tot medio 2024 bij Club Brugge. Het spreekt voor zich dat blauw-zwart langs de kassa zal passeren. De marktwaarde van de Rode Duivel wordt geschat op ruim zeven miljoen euro.