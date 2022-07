OFFICIEEL: AA Gent stalt gewezen toptalent in ... Slowakije

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het ook helemaal officieel. Een voormalig toptalent van AA Gent zal ook dit seizoen niet spelen voor de Buffalo's.

Giorgi Chakvetadze wordt door Slovan Bratislava gehuurd van AA Gent. Dat heeft de Slowaakse ploeg ondertussen geofficialiseerd. Chakve pozdravuje všetkých fanúšikov💙🔥 pic.twitter.com/slYykuJYpz — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) July 4, 2022 In 2017 kwam de toen 17-jarige spelmaker naar de Arteveldestad, toen voor de neus van vele topteams. Hij toonde de voorbije jaren meermaals vlagen van zijn kunnen. Toch kwam een complete doorbraak er nooit, mede ook door heel wat blessures. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Hamburg, nu kiest hij dus voor Bratislava - het team waar ook Siemen Voet zal gaan spelen.