AC Milan charmeert De Ketelaere, maar het verschil tussen vraag en aanbod is enorm (en ze proberen de prijs omlaag te krijgen)

La Gazzetta dello Sport pakte uit met Charles De Ketelaere op de frontpagina. De aanvaller van Club Brugge staat nadrukkelijk in de belangstelling van de Italiaanse landskampioen, maar de clubs liggen nog ver uit elkaar.

Milan heeft duidelijk interesse en De Ketelaere voelt zich klaar voor de stap. Enkel tussen de clubs is de kloof bijzonder diep. Club heeft ook al gezien tegen welke prijs Ajax bijvoorbeeld zijn sterspelers aan het verkopen is en wil ook in die orde zaken gaan doen. Het vraagt ongeveer 40 miljoen voor de 21-jarige De Ketelaere, maar zou genoegen kunnen nemen met 35.

Dat is wel nog héél ver van wat Milan geboden heeft. Die willen 20 miljoen betalen voor de Rode Duivel, maar in die grootorde is er geen sprake van een transfer. Wel hebben technisch directeur Paolo Maldini en coach Stefano Pioli al met hem en zijn entourage gesproken, weet HLN. De Rossonerri vinden het gevraagde bedrag voor hem veel te hoog en willen via makelaars de prijs drukken.