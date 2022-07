Vertegenwoordigers Mertens zijn in Marseille, contractduur zou laatste struikelblok zijn

Na negen jaar lijkt er een einde te komen aan het huwelijk tussen Dries Mertens en Napoli. Zijn contract is intussen verstreken en een nieuwe overeenkomst sleept al te lang aan. De Rode Duivel lijkt dan ook op weg naar de Ligue 1. Naar Marseille meer bepaald.

Mertens is de clubtopschutter aller tijden van Napoli, maar het water tussen beide partijen is veel te groot. Napoli vroeg hem om in te leveren en dat wou Mertens ook doen, maar niet zoveel als Italiaanse club wou. Met Marseille is er nu wel een ploeg op de proppen gekomen die hem een serieus aanbod deed.

Zijn vertegenwoordigers zijn momenteel in de Franse havenstad om een deal te proberen regelen. Enige struikelblok: de contractduur. Mertens wil zekerheid voor twee jaar, maar Marseille is momenteel geneigd om daar één jaar met optie op een bijkomend jaar van te maken.