Nieuwe Standard-trainer stuurt twee spelers naar huis van stage en zij mogen weg

De nieuwe trainer van Standard gaat met de grove borstel door zijn spelerskern. Hij stuurde zelfs twee jongens naar huis na een paar dagen stage.

Moussa Sissako (21, foto) en Mathieu Cafaro (25) hebben de stage van de Rouches in Nederland moeten verlaten. Beiden passen niet meer in de plannen van nieuwe trainer Ronny Deila en ze mogen dus beschikken.

Cafaro kwam pas in januari over van Stade Reims en heeft nog een contract tot 2025. Sissako werd in 2020 overgenomen van PSG en heeft ook nog een contract tot 2024. Beiden mogen in Luik verder trainen tot er een oplossing gevonden is, weet HBvL.