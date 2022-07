Bossaerts, die al drie jaar zonder club zat, neemt afscheid van het voetbal

Mathias Bossaerts, amper 25, heeft op zijn Instagram zijn afscheid van het voetbal aangekondigd. "Het was een reis met ups en downs, maar het is tijd voor iets nieuws in mijn leven." Aldus Bossaerts.

Bossaerts begon zijn veelbelovende carrière bij de jeugd van RSC Anderlecht dat hij in 2012 verliet voor het Manchester City van Vincent Kompany. Vier jaar lang knokte de jonge centrale verdediger zich tot de belofteploeg van City waar hij zelfs aanvoerder was. Bij het eerste team kreeg hij echter geen kans. Dus trok de jonge verdediger in 2016 opnieuw huiswaarts, met deze keer de kust als bestemming. Twee jaar lang vertoefde Bossaerts bij KV Oostende waar hij ook niet wist door te breken en slechts aan dertien wedstrijden kwam. Na een korte tussenstop bij onze noorderburen in Nijmegen zat Bossaerts sinds eind 2019, na het ontbinden van zijn contract, zonder club. Een vaste waarde voor de Nationale ploeg vanaf de U15 tot de U23 neemt dus afscheid van het profvoetbal.