Nieuwe spits Club Brugge noemt het een 'dreammatch': "Ik wou niets meer horen van andere ploegen"

Ferran Jutgla past bij Club Brugge meent hij zelf. De Spaanse spits heeft armoede gekend en heeft moeten knokken om te staan waar hij nu staat. Daarom was de beslissing voor Club ook snel gemaakt.

Jutgla heeft een moeilijke jeugd gehad. “Er was geen geld om ‘dingen’ te doen”, zei hij met tranen in de ogen tegen HLN. “We hebben veel moeilijkheden gekend. Toen ik 10, 11, 12 jaar was, hadden we helemaal niets. Vandaag kan ik mijn familie voorzien, maar luxe hebben we nooit gekend. Hard werken en positief zijn, zo ben ik opgevoed. Net om die redenen interesseren grote auto’s, dure kledij of het nachtleven mij helemaal niet.”

Club Brugge lijkt de ideale match te zijn. "‘Nooit opgeven’ is mijn motto geworden. Toen ze het bij Espanyol niet meer in mij zagen, dacht ik: ‘Fuck it’. Een half jaar later debuteerde ik bij Barça A. Tijdens de gesprekken met Club kon ik me meteen vereenzelvigen met de ‘No Sweat/No Glory’-mentaliteit. Zij vonden dat mijn ingesteldheid bij hen paste. Hard werken en geld thuisbrengen voor de familie – zoals de mensen van en rondom de club. De eerste contacten dateren van januari of februari. Al snel was deze stap voor mij een uitgemaakte zaak. Ik wou niets meer horen van andere ploegen.”