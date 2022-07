Spaans duo van Chelsea op weg naar Barcelona

FC Barcelona lijkt zich eerstdaags te gaan versterken met een Spaans duo verdedigers van Chelsea. De makelaars van zowel Marcos Alonso (31) als César Azpilicueta (32) zouden in Barcelona zijn om te onderhandelen over een transfer.

Beiden hebben nog een contract hebben bij Chelsea tot juni 2023, maar zouden op weg zijn naar FC Barcelona. Volgens Gerard Morero, redacteur van Jijantes FC, zou het Spaans duo erg dicht bij een overstap naar Catalonië staan. Azpilicueta is sinds 2012 actief in Londen, Alonso vervoegde zich in 2016 bij The Blues. Onlangs trok Barcelona ook Christensen van Chelsea aan.