🎥 Gabriel Jesus geeft na 85 seconden zijn visitekaartje af

De Braziliaan maakte zijn debuut in een oefenwedstrijd tegen het Duitse Nürnberg, de ex-club van Timmy Simons. Jesus, die onlangs voor een slordige 50 miljoen overkwam van City, scoorde na maar liefst 85(!) seconden. Een kwartier voor affluiten prikte hij zijn tweede van de namiddag in de touwen.

Een spits waar The Gunners ongetwijfeld nog veel plezier aan zullen hebben. Bij City zullen ze er niet om rouwen, zij trokken Håland deze zomer aan.



🇧🇷 GABRIEL JESUS! 🇧🇷



Barely 9️⃣0️⃣ seconds into his Arsenal debut, GJ9 is on the scoresheet! 👊



⚫️ 2-1 🔴 (47) pic.twitter.com/5VwYk7n20J