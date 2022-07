Voormalig jeugdinternational wacht geduldig op nieuwe uitdaging: "Op mentaal vlak niet gemakkelijk"

Na vijf seizoenen bij (Waasland-)Beveren liep het contract van Jur Schryvers onlangs af. Terwijl zijn collega's volop aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen bezig zijn, probeert Schryvers bij een personal coach fit te blijven. De polyvalente speler vond vooralsnog geen nieuwe club.

De bij Beerschot en Club Brugge opgeleide Jur Schryvers zit na vijf seizoenen op de Freethiel zonder club. Een vreemde gewaarwording, zo geeft hij toe aan Voetbalkrant.com. "Nee, dit is geen simpele situatie. Ik probeer fit te blijven en word dagelijks begeleid door een personal trainer. Maar eerlijk is eerlijk: op mentaal vlak is dit niet gemakkelijk. Het is de eerste keer dat ik dit meemaak."

Moeilijk seizoen

In de laatste drie seizoenen in de Jupiler Pro League was Jur Schryvers een vaste waarde bij Waasland-Beveren, maar vreemd genoeg was dat afgelopen seizoen niet het geval in de Challenger Pro League. "De club wilde absoluut meteen terug promoveren en investeerde fors in spelersmateriaal. Ik begon als basispion aan het seizoen, maar verloor onder Schneider plots mijn plaats. Daarna geraakte ik geblesseerd en pakte ik een rode kaart tegen Lierse K. Kortom, het was een erg lastig seizoen. Dat komt altijd ongelegen, maar zeker als je in je laatste contractjaar bent."

Beerschot

De transfermarkt is nog bijna twee maanden geopend, maar toch kriebelt het bij Schryvers. De Essenaar beseft echter als geen ander dat hij geduld zal moeten tonen. "Het is lastig, ik had niet verwacht nu nog zonder club te zitten. De voorbije weken waren er al wel wat contacten. Beerschot was het meest concreet, maar dat draaide op niets uit. Tot dusver is het een heel rustige transferzomer, dus ik weet dat ik mijn kans zal moeten afwachten. Toch ga ik niet twijfelen aan mezelf. Ik weet wat mijn kwaliteiten en gebreken zijn. Ik gebruik de vrije tijd nu om individueel wat zaken bij te schaven waarvoor ik anders de tijd niet heb. Hopelijk kan ik weldra bij een leuke club aan de slag", besluit Jur Schryvers.