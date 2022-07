Barcelona wil verdediger van Chelsea snel laten tekenen

Het is al enige tijd geweten dat Barcelona César Azpilicueta wil. Ze hebben hem ondertussen laten weten dat ze van plan zijn om hem onder contract te leggen.

Barcelona have confirmed to César Azpilicueta their plan to sign him in the next weeks, but Chelsea are still asking for a fee - negotiations are needed. 🇪🇸 #FCB



There’s nothing advanced between Chelsea and Sergino Dest, as things stand.