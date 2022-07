Jeugdproduct Oostende klaar voor comeback

Manuel Osifo is aan het werken om terug te keren bij KV Oostende. In de voorbereiding kwam hij al enkele keren in actie.

Vorig seizoen kende Manuel Osifo een pechseizoen. Na een wedstrijd tegen Anderlecht op 26 september werd de 18-jarige centrale verdediger aan de kant gehouden. Gezondheidsproblemen was de verklaring van de club.

"In de week voor die wedstrijd voelde ik me al niet zo goed", zegt Osifo aan Het Laatste Nieuws. "De ploegmaats merkten ook op dat mijn gezicht wat gezwollen was. Na de wedstrijd moest ik naar het ziekenhuis. Ik had te veel eiwitten in mijn urine en ik had een ontsteking aan mijn nieren."

Nadien volgde een cortisonekuur van 6 maanden. Osifo kon in die periode niet sporten. Vanaf maart kon hij terug beginnen trainen en weer beginnen opbouwen. "Het spijtigste was dat het juist op een moment was dat ik speelminuten begon te krijgen en ook dat het juist in mijn eerste jaar van mijn profcontract was", zegt hij daarover. "Maar het voordeel is dat ik nog jong ben en dat mijn lichaam zich snel heeft kunnen herstellen. Ook heb ik geen blijvende schade en kan ik niet hervallen."

Ondertussen doet Osifo volop mee met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Ook voelt hij zich opnieuw fit. "Ik amuseer me om terug op het veld te staan. De conditie zit goed en ik heb ook al mijn doelpunt meegepikt", besluit hij.