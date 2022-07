Nikola Storm heeft nog last aan de adductoren, maar sluit binnenkort weer aan

Nikola Storm heeft nog steeds last van zijn adductoren, maar binnenkort zou hij terug weer aansluiten. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

Tegen Maccabi Haifa was Nikola Storm een opvallende afwezige. Hij stond niet op het wedstrijdblad. Storm had nog steeds last aan de adductoren.

Volgens de Gazet van Antwerpen zal Storm maandag op training weer aansluiten. Woensdag speelt KV Mechelen opnieuw een oefenmatch. Dan zullen ze tegen RWDM spelen. Mogelijk zien we Storm dan weer tijdens een wedstrijd in actie komen.