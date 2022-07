🎥 Officieel: Oostende verlengt contract van verdediger in Fifa-stijl

KV Oostende heeft het vertrouwen bevestigd in een Belgische middenvelder.

Anton Tanghe heeft namelijk zijn contract verlengd aan de kust tot medio 2022. Tanghe kwam in de zomer van 2019 toe in Oostende toen hij als jeugdproduct werd weggekaapt bij Club Brugge.

Na een jaartje te rijpen bij de U21 mocht hij een jaar later debuteren in de A-kern van KVO en afgelopen seizoen was hij goed voor 21 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

De centrale verdediger, die ook kan depanneren als verdedigende middenvelder, werd voorgesteld in de stijl van het populaire videospel FIFA 22. De commentatoren bewierrookten de progressiemarge van Tanghe waarna de verdediger zelf meldt dat hij zijn contract verlengd heeft.