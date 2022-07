OFFICIEEL: Waasland-Beveren heeft Belgische doelman te pakken: "Niet over één nacht ijs gegaan"

SK Beveren heeft een nieuwe doelman te pakken. De 28-jarige Jorn Brondeel tekende een contract voor twee seizoenen.

Brondeel doorliep de jeugdreeksen van Zulte Waregem voor hij in 2013 voor Antwerp tekende. Daar speelde hij 14 matchen vooraleer hij via Lierse en NAC naar Twente verhuisde. Daarna ging het richting Willem II.

CEO Antoine Gobin: “De doelmanspositie is een sleutelpositie, waarbij je niet over één nacht ijs gaat. We hebben lang gewacht, tot we de juiste man hadden gevonden. Jorn is iemand die perfect aan het vooropgestelde profiel beantwoord: ervaring in België, met een niveau om zowel onze divisie als hoger aan te kunnen. We hopen dat zijn komst de nodige stabiliteit brengt om een sterke achterlijn te bouwen.”