Kapers op de kust voor Arsenal? 'Tielemans plan B voor Engelse topclub'

Hij draait ondertussen al bijna tien jaar mee in het profvoetbal, maar Youri Tielemans is nog altijd 'maar' 25 jaar oud. Na drie seizoenen bij Leicester City heeft de Rode Duivel best zin in een nieuwe uitdaging.

Leicester City betaalde in 2019 nog 45 miljoen om Tielemans weg te plukken bij Monaco. Wil Leicester City nog iets van die hoge som recupereren, dan moet het snel handelen. De middenvelder gaat immers zijn laatste contractjaar in. Vooral Arsenal ondernam al verschillende pogingen om Tielemans binnen te halen, maar Leicester kon zich vooralsnog niet vinden in de biedingen van The Gunners. Ondertussen zitten ook de concurrenten niet stil. Sky Sports laat weten dat Manchester United het dossier van Youri Tielemans op de voet volgt. United zoekt naar versterking op het middenveld en kijkt daarvoor in eerste instantie naar Frenkie de Jong. De onderhandelingen tussen Manchester United en Barcelona zitten echter muurvast. Als plan B heeft United de namen van Youri Tielemans en Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers) op de lijst gezet.