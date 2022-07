Bayern eindelijk tevreden? Barcelona legt ultiem bod neer dat hen wel bevalt

De flirt tussen Lewandowski en Barça duurt nu al weken, maar het is de derde hond in het spel die een huwelijk tegenhoudt: Bayern München. Maar daar zou nu verandering in komen. De Catalanen gaan vandaag een nieuw bod neerleggen van 50 miljoen euro, exclusief bonussen. Daarmee zou der Rekordmeister wel akkoord gaan.

Ze hebben het geld immers nodig om de transfer van Matthijs de Ligt van Juventus te bekostigen. Mogelijk komt er deze week dus een doorbraak in de komst van de Poolse spits naar Barcelona.

