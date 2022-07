Courtois helemaal fit en klaar voor "meest intense seizoen ooit": "Mijn honger is niet gestild"

Thibaut Courtois liet de Nations League-wedstrijden voor wat ze zijn. Hij had last van een pubalgie, maar is daar nu van verlost. De beste doelman ter wereld is klaar voor een heel druk seizoen.

"Spelen met de kinderen, plezier met vrienden. Ik heb echt genoten van de vakantie", schrijft Courtois op zijn website. "Voor het eerst in 10 jaar kon ik het voetbal eens meer dan een maand opzijschuiven." Courtois werd nog maar eens kampioen vorig seizoen en pakte eindelijk ook de Champions League. "Soms is het nog altijd moeilijk om te bevatten wat we hebben verwezenlijkt. Ik kijk echt uit naar het nieuwe seizoen. Ik ben trots dat ik nu deel uitmaak van de Europese geschiedenis van de club, een droom die uitkwam, maar mijn honger is nog niet gestild." "Eerst de voorbereiding in Madrid, dan de stage in de VS met oefenduels tegen Barcelona en Juventus en dan de Europese Supercup tegen Frankfurt. Het komt er allemaal snel aan. En met het WK wordt het seizoen intenser dan ooit." Zijn pubalgie is naar eigen zeggen verleden tijd. "Ik heb tijdens mijn vakantie getraind met een personal coach. Mijn lichaam is klaar voor de voorbereiding", besluit hij.