Opent Feyenoord piste Dessers opnieuw? Rotterdammers hebben weer geld in de clubkas

Wouter Vrancken ziet hem niet graag vertrekken, maar de vraag is of Cyriel Dessers bij Genk zal blijven. Feyenoord, waar hij vorig seizoen aan verhuurd werd en waar hij het bijzonder goed deed, heeft immers weer interesse laten blijken.

Feyenoord had eind vorig seizoen niet de middelen om de aankoopoptie van vier miljoen te lichten voor Dessers. Maar na de verkoop van Luis Sinisterra en Tyrell Malacia kwam er zo'n 40 miljoen binnen bij de club en zouden ze nu toch nog van plan zijn om een poging te wagen. Trainer Arne Slot liet al weten dat hij hem er graag bij zou hebben en ook Dessers sloot de deur niet.

"Ik denk dat die deur altijd op een kiertje staat. Die kan altijd weer opengeduwd worden. Het is voor mij zeker geen gesloten boek en voor hen denk ik ook niet. Ik heb bij Feyenoord een fantastische tijd gehad. Dat vergeet ik niet zomaar en dat zit nog steeds in mijn achterhoofd. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren deze zomer", aldus Dessers in De Telegraaf.