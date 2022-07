OFFICIEEL: Rabbi Matondo heeft een nieuwe club gevonden (die wel aan zijn looneisen kan/wil voldoen)

Rabbi Matondo maakte vorig seizoen nog furore in de JPL, maar kwam niet tot een akkoord met Cercle Brugge over een verlengd verblijf. Nu is hij wel rond met Glasgow Rangers.

Matondo scoorde vorig seizoen 9 keer voor de Verening, maar maakte vooral indruk met zijn acties en diepgang. Cercle wou hem graag overnemen van Schalke 04 en had ook aankoopoptie van drie miljoen. Die wilden ze lichten, maar Matondo stelde persoonlijk te hoge eisen waarna hij weer aansloot bij de Duitse club. Nu heeft hij wel een nieuwe ploeg gevonden. Hij heeft zijn medische tests al afgerond en tekende een contract voor drie seizoenen. 💙 Welcome to Rangers, @rabbi_matondo 👇 — Rangers Football Club (@RangersFC) July 12, 2022